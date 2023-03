REVOLUTION: If Russia is to Survive – The People Must Defeat Putin

MOSCOW - Russia - If every man and woman stood up and called for revolution against Putin in Mother Russia, they could overcome the tyrant in a single afternoon and TAKE BACK their country.

Putin is throwing Russian men into a meat grinder. Cannon fodder for the people of Russia, as clueless commanders sip their vodka in bunkers miles away from the Ukrainian front line.

There were two revolutions in Russia; that of the Bolsheviks and that of the Capitalists. The Third Revolution must be one which takes Russia back from the mafia. Instead of running towards the machine guns and artillery of your Ukrainian brothers, would it not be nobler to be running towards the machine guns of those who have turned Mother Russia into a Mafiosi den of inequity where money intended for the people is intentionally stolen daily and diverted to the pockets of robber barons?

RISE UP, noble Russian people, and fight for something more noble than a simple land grab in Ukraine. Look into the eyes of the real enemy — the Putin regime, who send your men and boys to die in a needless war that no one really wants or has the true WILL to fight.

There are the numbers to overcome Putin in one single movement, as the disillusioned and brutally mistreated army itself joins the people to remove this parasite that has taken over and corrupted the very meaning of what it means to be a noble Russian. There is no nobility and honour in bombing and committing genocide on Ukrainian civilians. None at all.

YOU HAVE THE NUMBERS AND SPIRIT — THEY DO NOT!

Путин бросает русских мужчин в мясорубку. Пушечное мясо для народа России, пока невежественные командиры потягивают водку в бункерах за много миль от украинской линии фронта.

В России было две революции; большевиков и капиталистов. Третья революция должна вернуть Россию от мафии. Вместо того, чтобы бежать на пулеметы и артиллерию ваших братьев-украинцев, не благороднее ли было бы бежать навстречу пулеметам тех, кто превратил Россию-матушку в мафиозный притон несправедливости, где деньги, предназначенные для народа, умышленно разворовываются ежедневно и в карманы баронов-разбойников?

ПОДНИМАЙТЕСЬ, благородные русские люди, и боритесь за нечто более благородное, чем простой захват земель в Украине. Посмотрите в глаза настоящему врагу — путинскому режиму, который посылает своих людей и мальчиков умирать в ненужной войне, которую никто на самом деле не хочет и не имеет истинной ВОЛИ вести.

Есть числа, способные одолеть Путина одним движением, когда разочаровавшаяся и подвергшаяся жестокому обращению армия сама присоединяется к народу, чтобы устранить этого паразита, захватившего власть и извратившего само значение того, что значит быть благородным русским. Нет благородства и чести в том, чтобы бомбить и устраивать геноцид мирному украинскому населению. Вовсе нет.

У ВАС ЕСТЬ ЧИСЛА И ДУХ – У НИХ НЕТ!