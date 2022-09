If All Brave Russian Citizens Stood Up to Tyrannical Bullying Thugs

MOSCOW - Russia - All Russians must stand up to tyranny and injustice from the thug Z totalitarian fascist regime that has corrupted the nation.

What makes a man or woman brave? Those who stand up and protest tyranny despite being beaten and tortured then put into gulags, or those who stay silent cowering in fear at home waiting to be sent into a meat grinder battlefield?

If all Russian citizens stood up to the thugs, they could save their Motherland from the evil tyrannical corrupt beasts that have bullied their way into power.

There would not be enough police or buses to send away all the protesters to the new Russian gulags. If enough of the Russian population stood up for what was right for their country, they could take it back.

Yes, some blood would be shed, but sometimes the ground must be fed the blood of true Russian patriots and those fascist thugs who have effectively imprisoned and corrupted the great nation of Russia, turning it into a pariah rogue nation.

Only mentally unstable despots who have deranged minds, and schizoid delusions continually threaten atomic global destruction. Russians deserve a leader who is stable, just and fair, and one who does not use the people as cannon fodder in useless wars they can never win.

Rise up with the true Russian spirit to oust these thugs. The Russian population is 144 million. Remember that the hierarchy ruling over you number less than 2% of the population. The army will put their guns down, they will not shoot their brothers, sisters, mothers, father. All it will take is every Russian who wants freedom from this totalitarian fascist Z regime to stand up.

Что делает мужчину или женщину храбрыми? Те, кто встают и протестуют против тирании, несмотря на то, что их избивают и пытают, а затем отправляют в ГУЛАГ, или те, кто молчит, съеживаясь от страха дома, ожидая, когда их отправят на поле боя мясорубки?

Если бы все граждане России противостояли головорезам, они могли бы спасти свою Родину от злобных тиранических коррумпированных зверей, которые прорвались к власти.

Не хватит ни полиции, ни автобусов, чтобы отправить всех протестующих в новые российские ГУЛАГи. Если достаточное количество русского населения встанет на защиту своей страны, они смогут это вернуть.

Да, пролилось бы немного крови, но иногда землю надо кормить кровью истинных русских патриотов и тех фашистских головорезов, которые фактически заключили в тюрьму и развратили великий народ России, превратив его в изгоя-изгоя.

Только психически неуравновешенные деспоты, обладающие умалишенным сознанием и шизоидным бредом, постоянно угрожают атомной глобальной гибелью. Русские заслуживают стабильного, справедливого и честного лидера, который не использует народ как пушечное мясо в бесполезных войнах, в которых они никогда не выиграют.

Поднимитесь с истинно русским духом, чтобы изгнать этих головорезов. Население России составляет 144 миллиона человек. Помните, что властвующая над вами иерархия насчитывает менее 2% населения. Армия опустит оружие, они не будут стрелять в своих братьев, сестер, матерей, отцов. Все, что нужно, — это подняться на ноги каждому россиянину, который хочет свободы от этого тоталитарного фашистского режима Z.